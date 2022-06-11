В поезде Чита — Москва медик Росгвардии приняла роды у пассажирки

Военный медик Росгвардии Раида Гаджиева приняла роды у пассажирки поезда Чита — Москва. Она везла призывников из Красноярска, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Военный медик Росгвардии Раида Гаджиева приняла роды у пассажирки поезда Чита — Москва. Она везла призывников из Красноярска, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Когда у одной из пассажирок в купе начались схватки, проводница сразу обратилась к росгвардейцам за помощью. Роды шли полтора часа, на свет появился мальчик. На ближайшей станции мать и новорожденного передали медикам.

Женщина принимала роды впервые, однако, по ее словам, не испытала страха или растерянности.

Начальник поезда выразил благодарность Гаджиевой и попросил поощрить ее.