В Петербурге после ДТП с машиной каршеринга девушка упала в Неву

В Петербурге утром в субботу, 11 июня, на Дворцовой набережной произошла авария с участием машины каршеринга. В результате ДТП девушка-пешеход упала в Неву. Видео опубликовал 78.ru.

В Петербурге утром в субботу, 11 июня, на Дворцовой набережной произошла авария с участием машины каршеринга. В результате ДТП девушка-пешеход упала в Неву. Видео опубликовал 78.ru.

По предварительной информации, две девушки стояли у Троицкого моста. Одну из них задел вылетевший автомобиль, она упала в воду. Пострадавшую спас молодой человек, который сделал ей искусственное дыхание.

Известно, что в машине во время ДТП находились водитель и два пассажира — парень и девушка. По данным Telegram-канала Shot, 17-летняя пассажирка погибла, молодой человек находится в тяжелом состоянии. Водитель серьезных травм не получил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.