В Оренбургской области произошло ДТП с четырьмя погибшими

При столкновении двух машин в Оренбургской области четыре человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщает региональное МВД в субботу, 11 июня.

При столкновении двух машин в Оренбургской области четыре человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщает региональное МВД в субботу, 11 июня.

Авария произошла на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск. В районе села Вязовка Оренбургского района 31-летний водитель Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

Полицейские находятся на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.