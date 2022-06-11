В Краснодаре в лесополосе нашли тело пропавшего пятилетнего мальчика

В Краснодаре пропавшего пятилетнего ребенка нашли мертвым. В убийстве мальчика подозревают его отчима, сообщает Юга.ру.

В Краснодаре пропавшего пятилетнего ребенка нашли мертвым. В убийстве мальчика подозревают его отчима, сообщает Юга.ру.

О пропаже ребенка родители сообщили 10 июня. Следователи распространили ориентировку, в поисках участвовали волонтеры, полиция и МЧС. По словам родителей, ребенок отошел покормить кошку на прогулке и пропал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером 11 июня тело мальчика нашли в лесополосе на берегу реки Кубань в районе Гидростроителей.

По данным следствия, ребенка убил его отчим. Вечером 8 июня 28-летний мужчина с женой и детьми был дома на улице Тюляева. Отчим несколько раз ударил сына супруги по голове лег спать. Утром ребенок скончался. Мужчина вывез тело в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань и закопал. Мать ребенка, чтобы инсценировать пропажу мальчика, 10 июня заявила в полицию о его исчезновении.

Расследование уголовного дела продолжается.