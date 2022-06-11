Сотрудники дирекции благоустройства провели уборку на рязанских ярмарках

В субботу, 11 июня, сотрудники Дирекции благоустройства Рязани провели санитарную уборку мест проведения ярмарок выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

В субботу, 11 июня, сотрудники Дирекции благоустройства Рязани провели санитарную уборку мест проведения ярмарок выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

Рабочие собрали случайный мусор, подмели дорожки и тротуары, очистили урны.

Напомним, что ярмарки выходного дня проводятся в Рязани на площадках перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского площадка «УРТ». Продукцию представляют сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности региона, садоводы и огородники.