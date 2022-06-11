Рязанцев возмутил платный проезд к Оке в Рыбновском районе

Житель Рязанской области возмутился тем, что в Рыбновском районе в селе Аксеново проезд к Оке закрыт шлагбаумом. За проезд берется плата 150 рублей с машины, о чем свидетельствует табличка.

Житель Рязанской области возмутился тем, что в Рыбновском районе в селе Аксеново проезд к Оке закрыт шлагбаумом. За проезд берется плата 150 рублей с машины, о чем свидетельствует табличка. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань».

«Вот такая вот есенинская Русь. Любителям открывать рыболовный сезон после нерестового запрета в Рыбновском районе, село Аксеново, проезд к реке закрыт шлагбаумом, берется плата, а это единственная дорога по берегу реки. Проезд стоит 150 рублей», — сообщается в посте.