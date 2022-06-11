Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
24°
Вск, 12
23°
Пнд, 13
19°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Нал. EUR 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
Вчера 13:15
3 340
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
3 370
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
3 339
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
2 497
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев возмутил платный проезд к Оке в Рыбновском районе
Житель Рязанской области возмутился тем, что в Рыбновском районе в селе Аксеново проезд к Оке закрыт шлагбаумом. За проезд берется плата 150 рублей с машины, о чем свидетельствует табличка.

Житель Рязанской области возмутился тем, что в Рыбновском районе в селе Аксеново проезд к Оке закрыт шлагбаумом. За проезд берется плата 150 рублей с машины, о чем свидетельствует табличка. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань».

«Вот такая вот есенинская Русь. Любителям открывать рыболовный сезон после нерестового запрета в Рыбновском районе, село Аксеново, проезд к реке закрыт шлагбаумом, берется плата, а это единственная дорога по берегу реки. Проезд стоит 150 рублей», — сообщается в посте.