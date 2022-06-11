Рязанцев предупредили о грозе и порывах ветра 12 июня

Жителей Рязанской области предупредили о грозе с ветром в воскресенье, 12 июня. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили о грозе с ветром в воскресенье, 12 июня. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.

Ночью ожидается 9-14 градусов тепла, днем 22-27 градусов.