Российские ученые изобрели винный напиток для похудения

В России изобрели технологию изготовления винного напитка, способствующего похудению. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ — организатора интенсива Архипелаг 2022, в рамках которого представят изобретение.

В России изобрели технологию изготовления винного напитка, способствующего похудению. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ — организатора интенсива Архипелаг 2022, в рамках которого представят изобретение.

Технология производства разработана командой «Золотой цветок» из Московского государственного университета пищевых производств. Для изготовления используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье и растительные экстракты с биологически активными веществами. Объемная доля спирта сохраняется на уровне вина — около 13%. Напиток обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

«Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью», — отметил лидер проекта Егор Нестеров.

Он добавил, что для более активного развития проекта необходимо производство, чтобы наладить выпуск в промышленных масштабах, а также контакт с торговыми сетями для реализации.