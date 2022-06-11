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Российские ученые изобрели винный напиток для похудения
В России изобрели технологию изготовления винного напитка, способствующего похудению. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ — организатора интенсива Архипелаг 2022, в рамках которого представят изобретение.

В России изобрели технологию изготовления винного напитка, способствующего похудению. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ — организатора интенсива Архипелаг 2022, в рамках которого представят изобретение.

Технология производства разработана командой «Золотой цветок» из Московского государственного университета пищевых производств. Для изготовления используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье и растительные экстракты с биологически активными веществами. Объемная доля спирта сохраняется на уровне вина — около 13%. Напиток обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

«Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью», — отметил лидер проекта Егор Нестеров.

Он добавил, что для более активного развития проекта необходимо производство, чтобы наладить выпуск в промышленных масштабах, а также контакт с торговыми сетями для реализации.