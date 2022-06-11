Российские ученые изобрели винный напиток для похудения

В России изобрели технологию изготовления винного напитка, способствующего похудению. Об этом сообщили
Технология производства разработана командой «Золотой цветок» из Московского государственного университета пищевых производств. Для изготовления используется заранее приготовленный виноматериал, ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье и растительные экстракты с биологически активными веществами. Объемная доля спирта сохраняется на уровне вина — около 13%. Напиток обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.
«Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью», — отметил лидер проекта Егор Нестеров.
Он добавил, что для более активного развития проекта необходимо производство, чтобы наладить выпуск в промышленных масштабах, а также контакт с торговыми сетями для реализации.