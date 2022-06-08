Малков объяснил нежелание жителей Заокского строить карьер «слабой информированностью»

Врио губернатора Павел Малков в Telegram-канале объяснил свою позицию по поводу возможного строительства песчаного карьера между селами Заокское и Коростово.
7 июня на заседании облправительства Малков впервые высказался по проблеме, назвав противостояние жителей и собственника участка «темой, которая сейчас много звучит». Тогда он поставил членам руководства области в укор, что среди жителей не ведется разъяснительная работа. Не называя фамилий, врио губернатор обязал представителей правительства поехать в Заокское.
В среду, 8 июля, в
Отдельным предложением Малков подчеркнул, что среди жителей нет единого мнения по поводу строительства карьера. Неизвестно, откуда врио губернатора взял такую информацию, так как никто из жителей Заокского и Коростово публично не высказывался за появление по соседству с заливными лугами песчаного карьера. Так, в конце апреля обращение жителей провести независимую экологическую экспертизу набрало 1 176 подписей.
В конце поста Малков сказал, что внимательно следит за ситуацией. Рязанские СМИ тоже.