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Малков объяснил нежелание жителей Заокского строить карьер «слабой информированностью»
Врио губернатора разъяснил свою позицию по поводу возможного строительства между селами Заокское и Коростово.

Врио губернатора Павел Малков в Telegram-канале объяснил свою позицию по поводу возможного строительства песчаного карьера между селами Заокское и Коростово.

7 июня на заседании облправительства Малков впервые высказался по проблеме, назвав противостояние жителей и собственника участка «темой, которая сейчас много звучит». Тогда он поставил членам руководства области в укор, что среди жителей не ведется разъяснительная работа. Не называя фамилий, врио губернатор обязал представителей правительства поехать в Заокское.

В среду, 8 июля, в официальном Telegram-канале Малкова вышел пост про Заокское. В нем врио губернатора назвал виновных в том, что жители «слабо информированы». Ответственность за плохую разъяснительную работу, по мнению Малкова, лежит на местных властей.

Отдельным предложением Малков подчеркнул, что среди жителей нет единого мнения по поводу строительства карьера. Неизвестно, откуда врио губернатора взял такую информацию, так как никто из жителей Заокского и Коростово публично не высказывался за появление по соседству с заливными лугами песчаного карьера. Так, в конце апреля обращение жителей провести независимую экологическую экспертизу набрало 1 176 подписей.

В конце поста Малков сказал, что внимательно следит за ситуацией. Рязанские СМИ тоже.