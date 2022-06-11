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На Северной окружной из-за массовой аварии возникла пробка
На Северной окружной в субботу, 11 июня, произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань» «ВКонтакте».

На Северной окружной в субботу, 11 июня, произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань» «ВКонтакте».

«ДТП на Северной окружной, перед пешеходником около карьера, паровозик из четырех машин, собирается огромная пробка», — сообщается в посте.

В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.