На Северной окружной из-за массовой аварии возникла пробка
На Северной окружной в субботу, 11 июня, произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань» «ВКонтакте».
На Северной окружной в субботу, 11 июня, произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины. Об этом сообщается в группе
«ДТП на Северной окружной, перед пешеходником около карьера, паровозик из четырех машин, собирается огромная пробка», — сообщается в посте.
В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.