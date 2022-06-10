Зеленский ввел санкции против рязанского университета
Всего Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против рязанского медуниверситета. Соответствующий указ опубликовали в четверг, 9 июня.
Согласно документу, с вузом прекратят культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные, спортивные контакты, развлекательные программы.
Санкции также вводятся против ректора университета Романа Калинина.
Всего Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов, передает