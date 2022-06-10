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Зеленский ввел санкции против рязанского университета
Всего Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против рязанского медуниверситета. Соответствующий указ опубликовали в четверг, 9 июня.

Согласно документу, с вузом прекратят культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные, спортивные контакты, развлекательные программы.

Санкции также вводятся против ректора университета Романа Калинина.

Всего Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов, передает РИА Новости. Среди них МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ.