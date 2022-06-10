«Вид сбоку»: Малков не приехал в Касимов на открытие памятника Сююмбике

Уточняется, что о приезде Малкова говорили еще задолго до мероприятия. В день открытия памятника в сквере собралось около 500 местных жителей, которые хотели рассказать врио губернатора о существующих проблемах в районе.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков не приехал в Касимов на открытие памятника казанской правительнице XVI века Сююмбике. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщило издание «Вид сбоку».

Уточняется, что о приезде Малкова говорили еще задолго до мероприятия. В день открытия памятника в сквере собралось около 500 местных жителей, которые хотели рассказать врио губернатора о существующих проблемах в районе.

«Все ждали врио губернатора, — рассказал касимовский активист Дмитрий Детинов. — Ждали автолюбители, чтобы провести экскурсию по дорогам города, ждали активные жители, чтобы рассказать про вопиющую ситуацию с дорогой в микрорайоне Сиверка, где улица Рябиновая на кадастре есть, а по факту ее нет. Также желание поговорить с чиновником высказывали и родители воспитанников детского сада № 2, который, по информации начальника управления образования, этим летом закроют».

Вместо Малкова приехали первый зампред правительства Анна Рослякова и министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина.

Фото «Вид сбоку»