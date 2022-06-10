«Ведомости»: в России ограничат проведение митингов у зданий органов власти, больниц и храмов

Также собрания и шествия предлагают запретить на вокзалах, территориях образовательных учреждений, на спротплощадках и других объектах.

В России ограничат проведение митингов у зданий органов власти, больниц и храмов. Об этом сообщила газета « Ведомости ».

Группа депутатов внесла поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Они предлагают запретить митинги и шествия на вокзалах и станциях, в аэропортах, на территории образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также на детских и спортивных площадках.

Кроме этого, публичные мероприятия предлагается запретить на территориях религиозных организаций, культовых помещений и около зданий органов власти.

Напомним, в начале июня в Рязани состоялся митинг против строительства песчаного карьера между селами Заокское и Коростово. Место проведения митинга несколько раз переносили, но в итоге на него не пришел ни один представитель власти.