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В Тюменской области мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь своих знакомых
Мужчина пришел в гости к своим друзьям, но их не оказалось дома. Дверь ему открыла 15-летняя дочь супружеской пары. Она пригласила мужчину в дом и предложила ему выпить чай. После этого обвиняемый задержался в гостях, а потом изнасиловал девочку.

В Тюменской области мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь своих знакомых. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил портал «Мега Тюмень».

Инцидент случился в одном из сел Исетского района. Мужчина пришел в гости к своим друзьям, но их не оказалось дома. Дверь ему открыла 15-летняя дочь супружеской пары. Она пригласила мужчину в дом и предложила ему выпить чай. После этого обвиняемый задержался в гостях, а потом изнасиловал девочку.

В ходе следствия обвиняемый признал вину частично, на суде отказался от своих слов.

Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также суд взыскал моральную компенсацию в 500 тысяч рублей.