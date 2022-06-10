В рязанской облдуме отчитались о проделанной работе в сфере ЖКХ

Доклад зачитал исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Устинов во время «правительственного часа».

В рязанской облдуме отчитались о проделанной работе в сфере ЖКХ. Доклад в пятницу, 10 июня, зачитал исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Устинов во время «правительственного часа».

Он проинформировал о мероприятиях по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и капитальному ремонту тепловых сетей, которые провели в 2021 году.

По его словам, общий объем инвестиций в этой сфере составил 329 миллионов рублей. По областной программе в регионе построили и реконструировали объекты водоснабжения на 6,3 миллиона рублей, установили оборудование для очистки воды на 13,7 миллиона рублей, реконструировали объекты водоотведения и очистки сточных вод на 41 миллион рублей, в том числе велись работы на канализационной сети для размещения фармпроизводства в Скопине.

Кроме того, в 2021 году реконструировали объекты теплоснабжения на сумму 11,7 миллионов рублей, в том числе построена котельная в Касимове для зданий торговых рядов. На 150 миллионов рублей отремонтировали тепловые сети.

Также Устинов заявил, что в Рязанской области заключили 20 концессионных соглашений на решение самых проблемных вопросов тепло- и водоснабжения муниципальных образований. Объем инвестиций составил 88 миллионов рублей.