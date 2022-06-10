В Рязанской области за сутки 144 водителя оштрафовали за тонировку
Нарушителям выписали штраф в 500 рублей.
В Рязанской области за сутки 144 водителя оштрафовали за тонировку. Об этом
Инспекторы ГИБДД проверяли уровень тонировки у стекол автомобилей в четверг, 9 июня. За день они выявили 144 нарушения, 72 из которых пресекли в областном центре.
За нарушения, связанные с уровнем тонировки, водителям грозит штраф в 500 рублей. В случае повторного нарушения — штраф от двух до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток.