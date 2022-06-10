В Рязанской области ликвидировали первый лесной пожар

Пожар начался после перехода огня на территорию Никольского участкового лесничества из-за пала травы.

В четверг, 9 июня, в Кадомском районе ликвидировали первый за сезон лесной пожар. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Пожар начался после перехода огня на территорию Никольского участкового лесничества из-за пала травы.

После обнаружения задымления с камер видеонаблюдения дежурные «Пожлеса» совместно с сотрудниками «Сасовского лесничества» выехали на место.

Всего в тушении участвовали девять человек и пять единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 0,6 гектара.