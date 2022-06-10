В Рязани засняли водителя, который пытался создать аварийную ситуацию с маршруткой

Нарушителя засняли на видео пассажиры маршрутки № 77.

В Рязани засняли водителя, который пытался создать аварийную ситуацию с маршруткой. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили очевидцы в группе «Рязань».

Нарушителя засняли на видео пассажиры маршрутки № 77.

«Водитель Renault не посмотрел по зеркалам, отъезжая от остановки, и чуть не врезался в маршрутку. Далее он стал намеренно создавал аварийные ситуации: обгонял и подставлял водителя маршрутки, резко разгонялся и тормозил. Так он ехал почти две остановки. Водитель на провокацию не повелся. Просьба соответствующим структурам провести разбирательство с правонарушителем», — говорится в посте.

По данному факту полиция начала проверку.