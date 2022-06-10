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В Рязани задержали мужчину, укравшего выручку из сейфа в магазине
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже выручки из сейфа в магазине разливных напитков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью в полицию обратился руководитель магазина на улице Космодемьянской. Он сообщил, что в торговом заведении произошла кража. На адрес направили наряд батальона патрульно-постовой службы регионального управления МВД России.

На месте выяснилось, что из сейфа магазина пропали 19 тысяч рублей. Некоторое время назад к владельцу обратилась одна из работниц магазина, которая рассказала, что ее сожитель забрал ключи от сейфа и хотел проникнуть в торговую точку, чтобы совершить кражу. Скоро сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен 26-летний сожитель работницы.

Полицейские выехали на место жительства сотрудницы. Оказалось, что ее сожитель недавно вернулся домой, устроил скандал, переоделся и скрылся. Правоохранители обследовали район и нашли мужчину на железнодорожной платформе, где он ожидал электропоезд. Злоумышленника задержали и доставили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.