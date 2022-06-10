В Рязани на 79-м году жизни скончался заслуженный учитель России Евгений Мостяев

Мужчина скончался 9 июня.

В Рязани на 79-м году жизни скончался заслуженный учитель России Евгений Мостяев. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила «Новая газета».

Мостяев работал в школе № 53 учителем химии. Благодаря ему многие выпускники поступили в МГУ, МХТИ, РГУ нефти и газа.

Мужчина скончался 9 июня.

«Евгений Мостяев был неординарной личностью, неутомимым исследователем, потрясающим учителем химии, который досконально знал свой предмет и умел найти подход к каждому ученику, вне зависимости от его жизненной позиции и уровня успеваемости», — вспомнили о нем близкие друзья.