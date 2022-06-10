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В РНПК прошел летний лагерь-практикум для школьников
Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») провела летний лагерь-практикум для учеников 10 «Роснефть-класса» школы № 43.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») провела летний лагерь-практикум для учеников 10 «Роснефть-класса» школы № 43. Школьникам устроили экскурсию на завод, где они увидели производство изнутри и узнали, какую продукцию, кроме бензинов, выпускает одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Летний практикум провели по программе РНПК по профориентации молодежи.

Программа лагеря включала три дня. В первый, организационный день, школьникам подобрали спецодежду, провели инструктаж по безопасности, оформили пропуска. Во второй день ребята посетили учебный полигон, посмотрели, как выглядит технологическая установка и попробовали себя в роли специалистов. Затем школьникам устроили автобусную экскурсию по территории завода и экскурсию по центральной заводской лаборатории. Там ежедневно производится порядка 500 отборов и 1 500 различных испытаний. В арсенале лаборатории порядка 450 единиц уникального оборудования.

«Поразили размеры предприятия, новое оборудование, работа персонала, — поделилась ученица „Роснефть-класса“ София Киласова. — Рязанский нефтезавод в России называют предприятием № 1 по нефтепереработке, и мы своими глазами смогли увидеть, что это действительно так. Мне бы очень хотелось в дальнейшем стать частью команды РНПК».

Кроме экскурсии для школьников организовали интерактивную игру «Интеллектуальный шторм». В ходе мероприятия будущим нефтехимикам пришлось отвечать на вопросы из разных областей науки. Самые активные участники получили памятные подарки от РНПК. Завершился практикум общением за круглым столом «Советы успешных и молодых», где ребята узнали об опыте работы на заводе.

«Роснефть-класс» является первой ступенью реализуемой корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Проект работает с 2016 года в школе № 43. Для будущих нефтехимиков РНПК в школе отремонтировала и оформила в корпоративном стиле учебные классы, предоставила учащимся новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. В ходе довузовской и профориентационной подготовки школьники углубленно изучают физику, математику, химию, совершают обзорные экскурсии на нефтезавод, встречаются со специалистами и кураторами, участвуют в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти. Обучение школьников проходит под контролем кураторов от предприятия. За два года у них формируют общее представление о нефтяных профессиях, о деятельности компании «Роснефть», о корпоративных ценностях.

В настоящее время РНПК проводит очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс». Прием заявлений осуществляется дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы http://www.schoo43-rzn.ru/lhttp://43-rzn.ru (на главной странице внизу кнопка «Добро пожаловать в «Роснефть-класс»), заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы mailto:sh43rzn@mail.ru с пометкой «заявление в Роснефть-класс». Телефон для справок: +7 (910) 578-39-86 Киселева Н. В. — зам. директора по учебной работе МБОУ «Школа № 43».