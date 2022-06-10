В Новой Москве полицейскому прострелили живот

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Новой Москве сотрудник полиции пострадал в ночной драке со стрельбой. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением.

Ночью в поселке Мосрентген произошла драка, которая переросла в перестрелку.

Во время инцидента пострадал сотрудник полиции метрополитена. С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и огнестрельным ранением живота его госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.