В Новой Москве полицейскому прострелили живот
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Новой Москве сотрудник полиции пострадал в ночной драке со стрельбой. Об этом сообщил
Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением.
Ночью в поселке Мосрентген произошла драка, которая переросла в перестрелку.
Во время инцидента пострадал сотрудник полиции метрополитена. С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и огнестрельным ранением живота его госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.