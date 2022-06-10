В Крыму заявили об изменении статуса территории

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Крым обрел этот статус с освобождением южных регионов Украины и разблокирование транспортных магистралей.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что полуостров приобрел статус транзитной территории. Об этом передает РИА Новости .

Крючков отметил, что Крым обрел этот статус с освобождением южных регионов Украины и разблокирование транспортных магистралей.

Ранее возобновилось грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью, которое было прервано восемь лет назад. Также в планах восстановить сообщение с Херсонской областью.

Также между Крымом и освобожденными регионами началось грузовое автосообщение.

В РЖД отметили, что перевозками занимаются железнодорожные администрации этих территорий.

Крючков отметил, что больше нет транспортной блокады со стороны Украины и это позволяет говорить, что Крым «впервые обрел статус транзитной территории».