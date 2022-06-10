В Костромской области в реке нашли тело 12-летнего подростка
Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
В Костромской области в реке нашли тело 12-летнего подростка. Об этом
Инцидент произошел в городе Мантурово. 4 июня 2022 года школьник вместе с друзьями пошел купаться на реку Унжу. В какой-то момент мальчик стал уходить под воду, а его друзья убежали.
Вечером 5 июня в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка. Его искали сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. 10 июня тело школьника без видимых телесных повреждений нашли в акватории реки Унжа.
Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).