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В Калининграде 13-летняя девочка умерла, приняв наркотики
Девочка умерла 8 июня у себя дома. Тело ребенка утром нашла ее мать.

В Калининграде 13-летняя девочка умерла после принятия наркотиков. Об этом пишет издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Девочка умерла 8 июня у себя дома. Тело ребенка утром нашла ее мать.

Отмечается, что накануне, 7 июня, житель дома, где жила девочка, нашел ее в подъезде без сознания, из носа у ребенка шла кровь. Мужчина позвонил в экстренные службы. На этот момент девочка была в коме и уже не дышала. По предварительной информации, у нее диагностировали тяжелое наркотическое опьянение.

Ребенка реанимировали и привезли в детскую областную больницу. В сообщении отметили, что девочка вела себя агрессивно, у нее произошел конфликт с медиками. Мать ребенка написала отказ от госпитализации.

По предварительной информации, после этого она в тайне от матери снова употребила наркотики.

В региональном СУ СКР сообщили, что проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.