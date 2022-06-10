В Брянске 58-летний мужчина застрелил из обреза знакомого и пытался скрыться на мотоцикле

Инцидент случился накануне вечером в четверг, 9 июня, в поселке Речица Почепского района.

В Брянске 58-летний мужчина застрелил из обреза знакомого. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился накануне вечером в четверг, 9 июня, в поселке Речица Почепского района. 58-летний ранее судимый мужчина, находясь в алкогольном состоянии, на почве личных неприязненных отношений к 41-летнему знакомому, выстрелил в него из обреза.

После этого он пытался скрыться на мотоцикле. По дороге он уронил обрез, на что обратили внимание правоохранители, которые ехали сзади него. Мужчину задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».