Telegram представит платную подписку в июне
Каждый сможет купить дополнительные функции, скорость и ресурсы.
В июне мессенджер Telegram представит платную подписку, которая откроет доступ к дополнительным функциям. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров, передает
Дуров заявил, что пользователям станет доступен Telegram Premium. Каждый сможет купить дополнительные функции, скорость и ресурсы.
По его словам, все существующие функции останутся бесплатными, их список расширится. Также пользователи смогут без платной подписки пользоваться некоторыми функциями Telegram Premium: просмотром «тяжелых» документов, медиафайлов, стикеров, отправленных людям с подпиской.