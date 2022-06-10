Telegram представит платную подписку в июне

Каждый сможет купить дополнительные функции, скорость и ресурсы.

В июне мессенджер Telegram представит платную подписку, которая откроет доступ к дополнительным функциям. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров, передает РИА Новости .

Дуров заявил, что пользователям станет доступен Telegram Premium. Каждый сможет купить дополнительные функции, скорость и ресурсы.

По его словам, все существующие функции останутся бесплатными, их список расширится. Также пользователи смогут без платной подписки пользоваться некоторыми функциями Telegram Premium: просмотром «тяжелых» документов, медиафайлов, стикеров, отправленных людям с подпиской.