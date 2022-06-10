Строительство школы в Кальном подорожало на 9,5 миллионов рублей

Общая сумма финансирования в 2022 году, с учетом ранее выделенных средств, составила 358 млн рублей.

Строительство школы в Кальном подорожало на 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 9 июня, решение одобрила комиссия федерального собрания РФ о перераспределении бюджетных ассигнований. На строительство школы на 1 100 мест дополнительно выделили девять млн 496,4 тысяч рублей.

Общая сумма финансирования в 2022 году, с учетом ранее выделенных средств, составила 358 млн рублей.