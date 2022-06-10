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Сорокина проверила благоустройство парка Гагарина после затопления
Из-за внештатной ситуации во время опрессовки на тепловом пункте часть парка Гагарина залило горячей водой.

Сорокина проверила благоустройство парка Гагарина после затопления. Об этом мэр Рязани сообщила на своей странице «ВКонтакте».

28 мая рязанский филиал энергетической компании ПАО «Квадра» проводил опрессовку системы отопления в районе улиц Молодцова и Космонавтов. Из-за внештатной ситуации на тепловом пункте часть парка Гагарина залило горячей водой.

Елена Сорокина приехала в парк, чтобы посмотреть, как идут работы по восстановлению. На встрече присутствовала руководитель рязанского отделения ПАО «Квадра». Она признала, что в ходе опрессовки рабочие допустили производственные ошибки.

После высыхания почвы территорию парка приведут в первоначальный вид — подсыпят грунт и посеют газон.

Также Елена Сорокина сообщила, что в 2023 году парк благоустроят по нацпроекту. Жители Московского района сами выбрали эту территорию.

Глава администрации Рязани предложила Дягилевской ТЭЦ взять над парком Гагарина шефство для дополнительной помощи в содержании и уборке территории. Сам парк останется муниципальным.

«Исторические традиции заботы предприятий и организаций о городских территориях возрождаются. Сегодня многие рязанские предприятия и организации активно участвуют в жизни города. Если компания „Квадра“ встанет в их ряды, сделать мы сможем больше. Социальная ответственность выражается в заботе о людях, в развитии территорий», — написала Елена Сорокина.