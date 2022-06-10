Сорокина проверила благоустройство парка Гагарина после затопления

Из-за внештатной ситуации во время опрессовки на тепловом пункте часть парка Гагарина залило горячей водой.

Сорокина проверила благоустройство парка Гагарина после затопления. Об этом мэр Рязани сообщила на своей странице « ВКонтакте ».

28 мая рязанский филиал энергетической компании ПАО «Квадра» проводил опрессовку системы отопления в районе улиц Молодцова и Космонавтов. Из-за внештатной ситуации на тепловом пункте часть парка Гагарина залило горячей водой.

Елена Сорокина приехала в парк, чтобы посмотреть, как идут работы по восстановлению. На встрече присутствовала руководитель рязанского отделения ПАО «Квадра». Она признала, что в ходе опрессовки рабочие допустили производственные ошибки.

После высыхания почвы территорию парка приведут в первоначальный вид — подсыпят грунт и посеют газон.

Также Елена Сорокина сообщила, что в 2023 году парк благоустроят по нацпроекту. Жители Московского района сами выбрали эту территорию.

Глава администрации Рязани предложила Дягилевской ТЭЦ взять над парком Гагарина шефство для дополнительной помощи в содержании и уборке территории. Сам парк останется муниципальным.

«Исторические традиции заботы предприятий и организаций о городских территориях возрождаются. Сегодня многие рязанские предприятия и организации активно участвуют в жизни города. Если компания „Квадра“ встанет в их ряды, сделать мы сможем больше. Социальная ответственность выражается в заботе о людях, в развитии территорий», — написала Елена Сорокина.