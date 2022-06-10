РЗН. инфо сравнил первые шаги Малкова и Любимова на посту врио губернатора

О сходных и диаметрально противоположных моментах в поведении Николая Любимова и Павла Малкова в первый месяц пребывания на рязанской земле читайте в разделе «Публикации».

В пятницу, 10 июня, исполнился месяц с момента назначения Путиным на должность врио губернатора Рязанской области Павла Малкова. Ранее он возглавлял Росстат. Уже на следующий день, 11 мая, чиновника представили членам регионального правительства, а бывший глава региона Николай Любимов покинул резиденцию на Полонского, 9.

У обоих руководителей есть немало общего: и Любимов, и Малков женаты, воспитывают двоих детей, любят путешествовать, а до назначения врио губернатора не имели близкого отношения к Рязанской области. Но различий у двух функционеров куда больше.

О сходных и диаметрально противоположных моментах в поведении Николая Любимова и Павла Малкова в первый месяц пребывания на рязанской земле читайте в разделе «Публикации».