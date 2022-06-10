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Рязанские предприятия поделились опытом внедрения бережливых технологий с коллегами из республики Мордовии
В ходе посещения производственных площадок ООО «ВЕГА-Рязань» гостям представили пилотный участок, на котором внедрялись инструменты бережливого производства.

В четверг, 9 июня, состоялся деловой визит в регион представителей Республики Мордовии — экспертов регионального центра компетенций (РЦК) и сотрудников предприятия ООО «Ксенон». Участникам встречи презентовали передовой опыт реализации национального проекта «Производительность труда» на рязанских предприятиях ООО «ВЕГА-Рязань» и ООО НПП «Тепловодохран».

По словам руководителя РЦК Рязанской области Павла Крутова, регион планирует и дальше делиться опытом и успешными практиками с коллегами из других регионов. «Областные предприятия готовы не только рассказать о производственных процессах, но и о секретах грамотного внедрения бережливых инструментов», — рассказал Павел.

Эксперт РЦК Республики Мордовия Андрей Трушкин отметил, что такого формата взаимодействия с другими регионами ранее не было. «Нам интересны яркие примеры реальной работы российских производств. Если появится возможность понаблюдать и за другими модельными предприятиями, мы обязательно воспользуемся ей. Наша основная задача — показать и замотивировать сотрудников действовать, следуя за бережливыми технологиями», — отметил он.

В ходе посещения производственных площадок ООО «ВЕГА-Рязань» гостям представили пилотный участок, на котором внедрялись инструменты бережливого производства. По результатам реализации нацпроекта «Производительность труда» эффективность предприятия удалось увеличить на 10%, а количество брака сократилось на 5%.

Как отметила директор по экономике и организационному развитию мордовского предприятия ООО «Ксенон» Екатерина Кудашкина, интересно было не просто теоретически познакомиться с бережливыми инструментами, но и посмотреть, как ими пользуются на практике. «Эффективность работы прежде всего зависит от четкого распределения обязанностей и ответственности всех участников, которые каждый день стоят у станков и видят весь процесс, в том числе моменты, которые нуждаются в улучшении», — поделилась Екатерина.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Р. Ф. Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.