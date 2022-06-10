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Рязанская природоохранная прокуратура через суд потребовала устранить несанкционированную свалку в Турлатове
Свалку организовали на территории бывшего завода «Химволокно».

Рязанская природоохранная прокуратура через суд потребовала устранить несанкционированную свалку. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба органа.

Установлено, что в Турлатове на территории бывшего завода «Химволокно» организовали несанкционированную свалку площадью 176 тысяч квадратных метров. Территорию не включили в специализированный госреестр и территориальную схему. Там размещают несортированные бытовые и строительные отходы.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд для устранения нарушений. Теперь владелец свалки обязан вывезти с территории мусор.

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.