Рязанец получил условный срок за незаконное приобретение наркотиков

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности и полностью признал свою вину.

Рязанец получил условный срок за незаконное приобретение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В январе 2022 года 38-летний наркозависимый рязанец купил через мессенджер наркотическое вещество. Мужчина приехал в Рыбное и забрал там «закладку». Через некоторое время его остановили сотрудники полиции.

Ранее рязанец не привлекался к уголовной ответственности и полностью признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.