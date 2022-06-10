Рязанец получил условный срок за незаконное приобретение наркотиков
Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности и полностью признал свою вину.
Рязанец получил условный срок за незаконное приобретение наркотиков. Об этом
В январе 2022 года 38-летний наркозависимый рязанец купил через мессенджер наркотическое вещество. Мужчина приехал в Рыбное и забрал там «закладку». Через некоторое время его остановили сотрудники полиции.
Ранее рязанец не привлекался к уголовной ответственности и полностью признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.