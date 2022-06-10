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Рязанца оштрафовали за курение в самолете
На 35-летнего рязанца составили административный протокол по части 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

35-летнего рязанца оштрафовали за курение на борту самолета. Об этом сообщил портал Sochinews.io.

В международном аэропорту Сочи линейный отдел полиции получил информацию, что на борт самолета нужно вызвать правоохранителей.

Выяснилось, что причиной вызова стал пассажир, который закурил в туалете самолета, из-за чего сработала система пожарной безопасности.

35-летнего рязанца доставили в дежурную часть в аэропорту и составили на него административный протокол по части 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Ему назначили штраф.