Полиция проводит проверку после поджога машины на улице Зубковой

В пятницу, 10 июня, в полицию поступило сообщение о поджоге машины.

Полиция проводит проверку после поджога машины на улице Зубковой. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В пятницу, 10 июня, в полицию поступило сообщение о поджоге машины. Проверку проводят сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району Рязани.

Ранее очевидцы прислали в редакцию видео, на котором на улице Зубковой горела машина. Позже появились кадры с камеры видеонаблюдения и стало известно, что автомобиль подожгли.