Митрополит Марк: туалет в кремле — позор Рязани

В пятницу, 10 июня, на собрании ОНФ обсудили благоустройство территории рязанского кремля.

В пятницу, 10 июня, на собрании ОНФ обсудили благоустройство территории рязанского кремля.

В мероприятии приняли участие зампред правительства области Евгений Беленецкий, митрополит Марк и представители мэрии.

Митрополит Марк подчеркнул, что на территории рязанского кремля необходимо заменить освещение, в некоторых местах изломана ограда, поэтому необходима единая концепция развития территории. По его словам, проект концепции развитии территории кремля был подготовлен два года назад на форуме древних городов. Однако его до сих пор не воплотили в жизнь.

Марк рассказал присутствующим, что обсуждал с врио губернатором Павлом Малковым, что кремль должен быть открыт для посещения, чтобы там была возможность проводить мероприятия и рад, что тот обратил внимание на проблему. Но особое внимание, как считает митрополит, нужно уделить общественному туалету.

«Мы прошлись по территории кремля, посмотрели на этот гадюшник. Туалет является позором города. Там неимоверная вонь. Мы сдавали проект ремонта этого туалета, но нам сообщили, что стена IX века, поэтому там для начала нужно провести археологические раскопки. Я написал Сорокиной, но получил ответ, что туалет ремонтировать не входит в планы», — поделился митрополит.

Евгений Беленецкий сообщил, что туалеты должны начать делать через две недели. Предложение поставить мобильные туалеты он отклонил, заявив, что «если наставить туалетов на территории кремля, это будет верх тупизма».

Зампред пояснил, что для туристов необходимо обеспечить нормальные условия и лучше обойти процедуру археологических изысканий и получить штраф, чем допустить людей в туалет, находящийся в ужасном состоянии.

На собрании участники встречи обсудили, то возможно сделать на территории рязанского кремля, не дожидаясь вложений на концепцию развития. Евгений Беленецкий подчеркнул, что во время прогулки по территории заметил, что есть места, которые можно привести в порядок без большого финансового вложения — покрасить ржавую лестницу, ведущую к пристани, демонтировать ненужные объекты и провести субботник рядом с причалом.

Также зампред добавил, что в конце июня в Рязань приезжает представитель минкультуры и туризма Российской Федерации. По его словам, с ним будут обсуждать вопрос развития кремля, чтобы приступить к глобальной реконструкции территории.

«Давайте приводить территорию в порядок. Если мы поедем туда с федеральным министром, и он захочет прогуляться там, где мы гуляли, мне проще будет утопиться в этой реке… На встрече с министром мы должны показывать концепцию с визуализацией. Заходим на точку, показываем, как это выглядит сейчас и как должно. Если мы попросим денег на что-то неинтересное, то такую сумму и получим», — заключил Евгений Беленецкий.

Зампред также обратил внимание на деревья возле реки Трубеж, которые закрывают вид на кремль. По его словам, на территории необходима парковка для автобусов, но ее построить непросто — земля принадлежит трем собственникам.