Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-13 июня

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани пройдет фестиваль искусств «Кремлевские вечера». 11 и 12 июня горожан ждут выступления на территории Рязанского кремля. В Old Tattoo Bar 11 июня выступит группа Hardballs, а в концертном зале рязанской филармонии 13 июня выступит Александр Розенбаум. В пабе «Две Будки в Ирландии» 13 июня состоится вечер песен Вени Дркина.

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.