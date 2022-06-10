Касимовца осудили за кражу вещей у бывшей жены

Приговором Касимовского районного суда Рязанской области от 01.06.2022 42 — летний житель р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области признан виновным в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ).

Судом установлено, что в дневное время 17.01.2022 гражданин, не располагавший денежными средствами на приобретение алкоголя, а спиртное к этому времени закончилось, решил проникнуть в дом бывшей жены с целью хищения ее имущества для его последующей продажи для приобретения спиртного.

Реализуя свой умысел, гражданин проследовал к дому своей бывшей супруги в д. Инкино, где топором, взятым им в открытой хозяйственной постройке во дворе дома, нанес удар по навесному замку входной двери, сломав его, открыл входную дверь и незаконно проник в дом бывшей жены, откуда из спальни похитил новое женское нижнее белье и упаковку гигиенических средств. С похищенным имуществом Щ. с места совершения преступления скрылся.

Направляясь в р.п. Елатьму с целью продать похищенные вещи, осмотрев их по дороге, он подумал, что украденное он продать не сможет, поэтому выбросил пакет в деревне, где в этот же день спустя несколько часов похищенные вещи были обнаружены.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, на стадии следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, розыску похищенного имущества, что было учтено ему при назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Однако с учетом данных, характеризующих личность подсудимого, ранее отбывавшего наказание в виде лишения свободы за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище, наличие отягчающего наказания обстоятельства (опасного рецидива), суд пришел к выводу о возможности исправления Щ. только в условиях его изоляции от общества и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, взяв Щ. под стражу у зале суда после оглашения приговора.

Приговор в законную силу не вступил.