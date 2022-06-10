Касимовца осудили за кражу вещей у бывшей жены

Приговором Касимовского районного суда Рязанской области
Судом установлено, что в дневное время
Реализуя свой умысел, гражданин проследовал к дому своей бывшей супруги в д. Инкино, где топором, взятым им в открытой хозяйственной постройке во дворе дома, нанес удар по навесному замку входной двери, сломав его, открыл входную дверь и незаконно проник в дом бывшей жены, откуда из спальни похитил новое женское нижнее белье и упаковку гигиенических средств. С похищенным имуществом Щ. с места совершения преступления скрылся.
Направляясь в р.п. Елатьму с целью продать похищенные вещи, осмотрев их по дороге, он подумал, что украденное он продать не сможет, поэтому выбросил пакет в деревне, где в этот же день спустя несколько часов похищенные вещи были обнаружены.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, на стадии следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, розыску похищенного имущества, что было учтено ему при назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств.
Однако с учетом данных, характеризующих личность подсудимого, ранее отбывавшего наказание в виде лишения свободы за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище, наличие отягчающего наказания обстоятельства (опасного рецидива), суд пришел к выводу о возможности исправления Щ. только в условиях его изоляции от общества и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, взяв Щ. под стражу у зале суда после оглашения приговора.
Приговор в законную силу не вступил.