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Центральный банк России снизил ключевую ставку до 9,5%
Таким образом значения вернулись на досанкционный уровень.

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 9,5%. Информация появилась на сайте регулятора.

Решение принял совет директоров Центробанка в пятницу, 10 июня. Таким образом значения вернулись на досанкционный уровень.

В организации сообщили о внешние условия для российской экономики остаются сложными, но замедление инфляции идет быстрее, чем ожидалось. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле).

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 22 июля.

Напомним, в конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. В начале апреля показатель снизили до 17%, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%.

Фото сайт Центробанка