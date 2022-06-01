Во Владимирской области водитель на «Рено» сбил 14-летнюю девочку на лошади

Инцидент случился на трассе под Гусь-Хрустальным.

Во Владимирской области водитель на «Рено» сбил 14-летнюю девочку на лошади. Об этом в среду, 1 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент случился на трассе под Гусь-Хрустальным. Водитель на автомобиле Renault сбил 14-летнюю девочку на лошади.

Сообщается, что ребенок дважды в неделю каталась на лошадях на территории конюшни. Однако в этот раз решила выехать за ее пределы.

Сейчас ребенок находится в столичной клинике имени Рошаля. Ее прооперировали. Лошадь из-за серьезных травм пришлось усыпить. Водитель иномарки серьезно не пострадал.