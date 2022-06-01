В WhatsApp появится опция редактирования сообщений
На функцию уже обратили внимание в бета-версии для Android.
В WhatsApp появится опция редактирования сообщений. Об этом сообщил портал
Так, в мессенджере появится возможность исправить уже отправленное сообщение, например, ради исправления опечатки. Отмечается, что, по версии инсайдеров, в мессенджере не будет истории редактирования для проверки предыдущих версий.
Также есть вероятность, что разработчики ограничат период после отправки сообщения, когда его можно будет редактировать.
Функцию заметили в бета-версии приложения для Android.