В Свердловской области зарезали 44-летнего мужчину
Трагедия произошла под городом Березовский.
В Свердловской области мужчине перерезали горло. Об этом сообщило издание E1.RU.
Инцидент произошел в саду «Нива» под городом Березовский. Там убили 44-летнего мужчину.
На месте работали сотрудники полиции и «скорой».
«Погибшего звали Дмитрий Б., ему воткнули нож прямо в горло. В убийстве подозревают знакомых Дмитрия, с которыми он перед этим общался», — сообщил изданию местный житель.
Информацию об убийстве подтвердили в следкоме.