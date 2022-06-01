В Свердловской области зарезали 44-летнего мужчину

Трагедия произошла под городом Березовский.

В Свердловской области мужчине перерезали горло. Об этом сообщило издание E1.RU.

Инцидент произошел в саду «Нива» под городом Березовский. Там убили 44-летнего мужчину.

На месте работали сотрудники полиции и «скорой».

«Погибшего звали Дмитрий Б., ему воткнули нож прямо в горло. В убийстве подозревают знакомых Дмитрия, с которыми он перед этим общался», — сообщил изданию местный житель.

Информацию об убийстве подтвердили в следкоме.