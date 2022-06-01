В Совфеде призвали каршеринговые компании ограничивать выдачу авто злостным нарушителям

Речь идет о тех пользователях, которые ранее были не раз лишены прав за вождение в нетрезвом виде, имели проблемы с алкоголем, наркотиками или систематически нарушают ПДД.

Каршеринговым компаниям предложили ограничивать выдачу автомобилей злостным нарушителям. Об этом в среду, 1 июня, сообщил член комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин, передали РИА Новости.

Речь идет о тех пользователях, которые ранее были не раз лишены прав за вождение в нетрезвом виде, имели проблемы с алкоголем, наркотиками или систематически нарушают ПДД. Башкин считает, что такой подход поможет решить проблему роста ДТП с участием каршеринговых автомобилей.

Член комиссии Совфеда добавил, что за прошлый год число ДТП с участием таких автомобилей выросло на 40%. Об этом гласит статистика МВД. В настоящее время каршеринговые компании не имеют доступа к сведениям о совершенных клиентами правонарушениях. Поэтому Башкин предложил предоставить сервисам каршеринга частичный доступ к служебным сведениям.