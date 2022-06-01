В следственном комитете поддержали разработку новых методов регистрации в соцсетях

Об идее рассказала замглавы ведомства Елена Леоненко.

В следственном комитете поддержали разработку новых методов регистрации в соцсетях. Об этом сообщило РИА Новости.

Об идее рассказала заместитель председателя органа Елена Леоненко.

По ее словам, современная система идентификации пользователей «не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента».

Леоненко заметила, что для следкома важны «качественный мониторинг запрещенной информации и ее блокировка».