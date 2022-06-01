В Сапожке уволили местного прокурора Наталью Качанову

Уточняется, что ее уволили в феврале 2022 года за «неэффективные меры по обеспечению исполнения решения суда».

В Сапожке уволили местного прокурора Наталью Качанову. Об этом в среду, 1 июня, сообщил портал «Вид Сбоку».

Уточняется, что ее уволили в феврале 2022 года за «неэффективные меры по обеспечению исполнения решения суда».

Речь идет о деле с ремонтом дома купца Терентьева. В 2016 году компанию «Вита-ферм» суд обязал вернуть исторический облик зданию. Однако в 2021 году предприятие прекратило свое существование.

Сама Качанова никак не способствовала исполнению судебного решения. Это и стало причиной увольнения.

Деньги на ремонт фасада взяли из местного бюджета.

В настоящее время и.о. прокурора Сапожковского района назначили Алексея Глазунова.

Фото «Вид Сбоку»