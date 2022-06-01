В Рыбновском районе 57-летний бизнесмен покончил с собой

По факту обнаружения трупа следком начал проверку.

В Рыбновском районе мужчина покончил с собой. Об этом сообщило « МК в Рязани » со ссылкой на собственные источники.

Труп 57-летнего мужчины нашли в его собственном доме. Мужчина жил один. Он имел бизнес, связанный со строительством бассейнов. По информации издания, у компании были финансовые трудности. В последнее время мужчина был замкнутым и избегал общения со знакомыми.

Информацию о гибели жителя Рыбновского района подтвердили в следкоме. Как сообщил изданию следователь Даниил Линев, по факту обнаружения трупа началась доследственная проверка. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося.