В Рязанской области увековечат память погибших на Украине российских военных

Предполагается, что в качестве увековечивания памяти создадут скульптурную композицию, памятник, мемориальные доски с именами участников спецоперации на образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Также прозвучала инициатива создания единой электронной базы данных и книги памяти.

В Рязанской области увековечат память погибших на Украине российских военных. Вопрос обсудили на совещании с первым заместителем председателя регионального правительства Анной Росляковой, передала пресс-служба областного правительства.

По ее словам, на территории региона необходимо собрать соответствующие предложения, систематизировать их и представить на обсуждение общественности.

«Такие проекты должны быть реализованы во всех муниципальных образованиях Рязанской области. На примерах мужества и героизма, проявленных нашими бойцами, надо воспитывать молодое поколение, нашу молодежь. Считаю подобные инициативы очень важными», — подчеркнула Анна Рослякова.

Предполагается, что в качестве увековечивания памяти создадут скульптурную композицию, памятник, мемориальные доски с именами участников спецоперации на образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Также прозвучала инициатива создания единой электронной базы данных и книги памяти.