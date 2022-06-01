В Рязанской области приняли концепцию обеспечения комплексной безопасности детей

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав детей в области Анжелика Евдокимова на личной странице «Вконтакте».

В Рязанской области приняли концепцию обеспечения комплексной безопасности детей. Об этом в среду, 1 июня, сообщила уполномоченный по защите прав детей в области Анжелика Евдокимова на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, концепцию приняли 27 мая. Она рассчитана до 2025 года и представляет собой систему целей, задач и приоритетных мер, направленных на снижение рисков детской гибели и травматизма.

«Совместно с прокуратурой области нами проведена огромная работа над формированием Концепции, в ней приняли участие представители правоохранительных, правозащитных органов, профильных министерств и ведомств, общественность, экспертное сообщество. Этот важнейший документ позволит скоординировать основные направления работы всех органов системы профилактики в обеспечении детской безопасности в регионе», — рассказала Евдокимова.

Детский омбудсмен добавила, что детская безопасность требует концентрации совместных усилий органов власти и организаций. При этом важно соблюдать баланс, чтобы ребенок смог самостоятельно познавать окружающий мир.