В Рязани трое мужчин напали на десятилетнего мальчика

Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

В Рязани трое мужчин напали на десятилетнего мальчика. Пост об этом во вторник, 31 мая, написала мать пострадавшего в группе «Типичная Рязань».

Она рассказала, что ее десятилетний сын шел с другом по улице и навстречу им шли мужчины.

«Дети несли одуванчик. Начали приставать к детям, хотели дунуть в одуванчик. Дети, попросили их не трогать, за что моего ребенка подняли за капюшон и ударили по лицу. Когда ребенок вернулся, я позвонила в полицию», — говорится в посте.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что инцидент случился на улице Тимакова. На место выехали сотрудники полиции, где приняли у женщины заявление.

Спустя время злоумышленников нашли и задержали. Ими оказались трое рязанцев в возрасте 22, 25 и 26-ти лет.

«Все трое мужчин доставлены в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани для дальнейшего разбирательства. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.