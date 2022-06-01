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В Рязани продлили период скидок при оплате проезда картой «Мир» c телефона
Акция будет действовать до конца 2022 года.

В Рязани продлили период скидок при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщили в мэрии.

Акция действует с 1 февраля. По ней при оплате проезда в транспорте картой «Мир» через смартфон действует скидка четыре рубля. Ранее предложение было рассчитано на четыре месяца — теперь его продлили до конца 2022 года.

Как директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова, с периода, пока действует скидка, рязанцы сэкономили на оплате проезда более 1,5 миллиона рублей. Также горожане в четыре раза чаще стали пользоваться таким способом платы.

Карту системы «Мир» можно загрузить в смартфон через приложения Mir Pay и Samsung Pay. Ознакомиться с правилами проекта и перечнем перевозчиков можно в сервисе «Привет, Мир!» и на сайте. Прочитать о том, как подключить карту к Pay-сервисам, можно по ссылке или обратившись в банк.